Gp Australia: le Red Bull prenotano un'altra doppietta

Il dominio delle Red Bull sul Mondiale di Formula 1 per ora è stato netto e a Melbourne, in occasione del Gran Premio d'Australia di domenica prossima, il copione non dovrebbe cambiare. Max Verstappen, secondo gli esperti Sisal, è favoritissimo sia per la vittoria della gara, ipotesi che si gioca a 1,30, sia per conquistare la pole, offerta a 1,45. Il primo rivale sarà Sergio Perez, imprendibile in Arabia Saudita e un bis del messicano è in quota a 4,00 mentre la seconda pole consecutiva è data a 5,00.

Terzo sia in Bahrain che ad Abu Dhabi, Fernando Alonso sogna di ripetere il successo conquistato dieci anni fa all'Albert Park, un risultato che pagherebbe 12 volte la posta. Invece, il secondo successo consecutivo di Charles Leclerc con la Ferrari è quotato a 16. Lontanissimi, al momento, sia Lewis Hamilton, Mercedes, vincente a 33, sia la coppia formata da Carlos Sainz, sulla seconda Rossa, e George Russell con la Stella d'Argento numero 63: il trionfo dello spagnolo o del britannico si gioca a 50.