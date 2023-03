F1:Massa'Verstappen è un robot, può vincere sei titoli di fila'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Max non commette errori, guida come un robot. È estremamente maturo per la sua età. I due titoli lo hanno reso ancora migliore. Ora è più rilassato, non è più così ostinato. Verstappen è diventato campione del mondo negli ultimi due anni, non vedo perché non dovrebbe ottenere la tripletta.

Max può anche vincere quattro, cinque o sei titoli di fila".

Parlando con il sito tedesco Bild l'ex pilota di Ferrari e Williams Felipe Massa ha 'messo in guardia' su una possibile 'era Verstappen' alle porte: "Lui - aggiunge il brasiliano - non commette errori, la Red Bull funziona perfettamente e il motore è forte. È stato così anche per Michael con la Ferrari e Lewis con la Mercedes. Le condizioni sono ideali per un'era di dominio Red Bull". (ANSA).