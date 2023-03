F1: Gp Arabia, vince Perez e sesta la Ferrari di Sainz

Doppietta Red Bull nel Gran Premio d'Arabia Saudita. Vince Sergio Perez davanti al compagno e campione del mondo Max Verstappen. Terza la Aston Martin di Fernando Alonso. Sesta la Ferrari di Sainz davanti al compagno Leclerc.

"Gara molto più dura di quanto mi aspettassi con la Safety Car. Avevamo fatto un buon lavoro nel primo stint, ma sembrava che la SC volesse toglierci la vittoria. Questa pista mi doveva la vittoria dall'anno scorso, finalmente è arrivata". Così Sergio Perez dopo aver vinto il Gp di formula 1 dell'Arabia Saudita. "Il team ha fatto un lavoro fantastico in tutto il weekend - ha detto il messicano - abbiamo avuto diversi problemi ma i meccanici sono sempre stati sul pezzo e sono stati bravissimi a risolverli. Sono davvero contento, è il momento di festeggiare. Campionato? Grande avvio, continueremo a spingere a tutta". Per il campione del mondo Max Verstappen "non è stato tanto facile rimontare. Nel primo settore si scivolava parecchio. Ma quando ho superato tutti abbiamo preso il nostro ritmo e sono molto contento di essere sul podio. Non avevamo modo di riprendere Checo (Perez, ndr), quindi ho deciso di mollare e accontentarci del secondo posto. Comunque è stata una buona rimonta. Ho dato tutto alla fine per firmare il giro veloce".