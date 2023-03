F1: Barhain;cambio batteria e centralina Ferrari,niente penalità

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Cambi nella SF-23 prima del via del gp del Barhain. La Ferrari ha infatti sostituito batteria e centralina sulla monoposto di Charles Leclerc, second quanto comunicato dalla Fia: interventi che non comportano alcuna penalità, con il pilota monegasco che sarà in griglia regolarmente in seconda fila, terzo davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Durante la stagione sono però possibili solo due cambi. (ANSA).