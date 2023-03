F1: Bahrain; Alonso il più veloce anche nelle 3/e libere

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Fernando Alonso su Aston Martin è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran premio del Bahrain che domani aprirà il mondiale di formula 1. Lo spagnolo, dopo aver ottenuto il miglior tempo ieri nelle seconde libere, ha chiuso al comando anche la terza sessione di oggi con il tempo di 1:32.340. Secondo tempo per il campione in carica Max Verstappen, terza la Red Bull di Sergio Perez.

Quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, ottavo per la 'rossa' di Carlos Sainz. Alle 16 verrà assegnata la prima pole della stagione. (ANSA).