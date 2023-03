F1: Vasseur "tante prime volte, ma con la Ferrari è speciale"

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale. Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato.

Non vediamo l'ora di iniziare la stagione". Frederic Vasseur è pronto a cominciare la sua nuova avventura da Team principal della Ferrari: domenica si corre in Barhain il primo gp della nuova stagione e le Rosse sono pronte a dare filo da torcere ai campioni della Red Bull.

"I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo - ha spiegato Vasseur -. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto per ottenere il massimo dalla SF-23. Una cosa è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi qualunque sarà il risultato della prima domenica, il titolo non si vincerà né si perderà in Bahrain".

Dal punto di vista tecnico "la pista la conosciamo bene: sappiamo però che le temperature molto variabili dell'aria e del tracciato, le condizioni variabili del vento e le nuove gomme Pirelli renderanno complicato mettere a punto la macchina al meglio - conclude il team principal di Maranello -, ma sia Carlos che Charles hanno raccolto molti dati durante i tre giorni di test. Mi aspetto una squadra ben preparata per un fine settimana concreto". (ANSA).