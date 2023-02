F1: Circus firma partnership pluriennale con il Tottenham

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Formula 1 continua a guarda al futuro, con l'obiettivo di individuare i giovani talenti del domani. Formula 1 e Tottenham, infatti hanno siglato una partnership strategica della durata di 15 anni, che prevederà anche la costruzione di una pista di go-kart elettrici all'interno dello stadio del club inglese. La nuova struttura, che sarà situata sotto la tribuna sud, aprirà alla fine di quest'anno. Sarà dotata di piste separate per adulti e ragazzi, entrambe accreditate dalla National Karting Association.

Inoltre, la struttura includerà anche attività motoristiche interattive e punti di ristoro.

"Insieme, la Formula 1 e il Tottenham Hotspur svilupperanno un nuovo programma di accademy per piloti che mira ad ampliare il bacino di talenti del motorsport e ad aiutare a identificare la prossima generazione di piloti di F1 - si - legge sul sito ufficiale della massima categoria - La Formula 1 e il club organizzeranno attività didattiche per le scuole al fine di coinvolgere i giovani del posto nel mondo dell'automobilismo e illustrare le opportunità di carriera e i percorsi in settori quali l'ingegneria e lo sviluppo di software". (ANSA).