F1: nei test in Bahrain è Verstappen il più veloce, Sainz terzo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il bi-campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, al volante della Red Bull, ha chiuso al comando la prima giornata di test che ha dato il via alla stagione agonistica 2023 delle monoposto. L'olandese, con il tempo di 1'32"837 e 157 giri percorsi, ha preceduto l'esperto asturiano Fernando Alonso, a 0"029 (60 giri), e lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, a 0"416 (72 giri). Quarto tempo per il monegasco, pure lui su Ferrari, Charles Leclerc, a 0"430 (64 giri), quinto il britannico Lando Norris su McLaren, a 0"625 (40 giri). Domani la seconda giornata di prove in Bahrain. (ANSA).