F1: Ferrari; Leclerc e Sainz sui social "l'amore è nell'aria"

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Cresce l'attesa per la presentazione della nuova Ferrari e da Maranello, attravrso il profilo social in un video Charles Leclerc e Carlos Sainz chiamano a raccolta i tifosi. "Ciao ragazzi, è un giorno speciale", dice Leclerc.

Sainz gli risponde "E' San Valentino", e il monegasco aggiunge: "Si ma il nostro San Valentino è la nuova macchina, vi aspettiamo".

La presentazione della SF-23 è fissata per le 11.25. (ANSA).