Briatore, oggi F1 ha straordinario appeal grazie a traino Usa

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "Sono rientrato da due anni in Formula 1, che adesso ha un enorme appeal perché gli Stati Uniti sono un traino straordinario, mentre prima era molto difficile entrarci". Così Flavio Briatore, imprenditore e brand ambassador della Formula 1. "Ci sono dei piloti giovani straordinari e fantastici - ha spiegato - gente che comunica con i media in modo diverso. Ci sono campioni straordinari come Verstappen, come Hamilton, come Russell, un gruppo di giovani fantastici. E un gruppo di meno giovani come Alonso che non era così in forma fisica neanche quando correva con me. Per cui la Formula 1 è spettacolo, andiamo in America e facciamo 500mila, 600mila persone. Nella Ferrari adesso c'è Vasseur che è un amico, e speriamo che faccia bene". (ANSA).