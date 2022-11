F1: per Mick Schumacher ipotesi pilota riserva Mercedes nel 2023

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Mick Schumacher potrebbe fare il pilota di riserva in Mercedes nel 2023.

Sulle orme del padre Schumi il driver tedesco della Haas - come riportato dalla testata Auto Motor und Sport - potrebbe finire nel team di Brackley. Con Nyck De Vries accasatosi in AlphaTauri e Stoffel Vandoorne che si è legato alla Aston Martin in qualità di terzo pilota la Mercedes è senza piloti di riserva e Daniel Ricciardo non sembra così propenso ad accettare questo ruolo. La possibilità di correre nel 2024 è prioritaria per l'australiano e la Red Bull ha Sergio Perez in scadenza di contratto nel 2023 mentre la Mercedes si è legata a lungo termine con George Russell e Lewis Hamilton ha già manifestato l'intenzione di rinnovare il suo contratto oltre il 2023 e non per una sola stagione. Anche Alpine ha mostrato interesse nei confronti di Mick Schumacher, ma la Mercedes oltre al prestigio potrebbe offrire a Schumacher la possibilità di essere un jolly a disposizione anche della Williams. (ANSA).