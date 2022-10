F1: Singapore; Leclerc,'brutta partenza, è stata gara difficile'

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Ho fatto una brutta partenza che mi ha costretto ad inseguire, è stata una gara molto difficile": così al termine del gran premio di Singapore Charles Leclerc commenta il suo secondo posto.

Terza l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz. "E' stata molto dura- le parole dello spagnolo - non sono mai riuscito a trovare il ritmo sul bagnato e non sono mai riuscito a sfidare i primi due. Quando ti manca la fiducia ti devi accontentare e io mi sono accontentato del terzo posto. Peccato non aver vinto ma è un ottimo risultato per la squadra". (ANSA).