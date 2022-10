Gp Singapore: pole a Leclerc, quarto tempo per Sainz

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota monegasco, sul circuito cittadino di Marina Bay dall'asfalto umido ha fatto segnare il miglior tempo in 1:49.412. In prima fila partirà al suo fianco la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila. Lewis Hamilton con la Mercedes e la Ferrari di Carlos Sainz. Solo ottavo nei tempi il leader del Mondiale, Max Verstappen, con la Red Bull. (ANSA).