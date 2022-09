F1: Hamilton, 'l'ottavo titolo non è una ossessione'

(ANSA) - ROMA, 26 SET - A un anno esatto dalla sua centesima vittoria in F1, Lewis Hamilton racconta come ha vissuto questa stagione per lui anomala, in cui dopo tanti anni non ha potuto lottare per il titolo. Il pilota inglese della Mercedes lo farà nello speciale "Sir Lewis Hamilton" in onda questa sera su Sky Sport F1. "L'ottavo mondiale non è un'ossessione, ma sicuramente è al centro dei miei pensieri - ha spiegato nell'intervista Hamilton - E' in cima alla piramide e il lavoro fatto alla base quest'anno è finalizzato per arrivare lassù in cima". Poi su Verstappen: "Non c'è nulla in sospeso tra noi, Max ha fatto il suo dovere l'anno scorso e io ho zero problemi con lui. Abbiamo diversi anni di differenza, probabilmente fuori dalla macchina non c'è stato quel rispetto reciproco. Ma può succedere, non c'è rancore". (ANSA).