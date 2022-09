F1: Italia; Verstappen allunga nel mondiale, +116 su Leclerc

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La vittoria a Monza lancia Max Verstappen verso la conferma del come campione del mondo. Dopo 16 gare, l'olandese della Red Bull ha 335 punti nella classifica piloti, contro i 219 di Charles Leclerc, secondo. Il vantaggio di 116 punti è il più ampio mai registrato tra i primi due quando mancano sei gare al termine della stagione.

Terzo posto per il messicano, Sergio Perez, con la Red Bull (210). Quarto posto per George Russell, con la Mercedes, (203) e quinto per Carlos Sainz con la seconda Ferrari (187). (ANSA).