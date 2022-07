Gp Francia: 300 Gp per Hamilton, non lo sapevo ma cambia nulla

"Non sapevo che questo sarà il mio Gp numero 300, ma non mi fa nessuna differenza perché mi sento alla grande". Un pluricampione come Lewis Hamilton si può permettere certe 'distrazioni' dall'altro di una carriera da record e più che al passato guarda al futuro, immediato, che prevede il Gp di Francia col piano di rosicchiare qualcosa ai rivali.

"Ogni fine settimana noi speriamo di progredire, cerchiamo di apportare modifiche aerodinamiche alla Mercedes, scoprire qualcosa di nuovo che ci porti a recuperare qualcosa a chi ci sta davanti - sottolinea il britannico -. Il fatto di non aver ancora vinto non mi scuote, io lavoro per farlo anche nel 2022 o almeno per essere competitivo". "Nelle ultime gare il distacco dai primi in qualifica era di pochi decimi, dunque ci stiamo avvicinando ai migliori - la sua valutazione -. Sicuramente siamo partiti dietro e non è la stagione che speravamo, ma è un'esperienza che potrà aiutarci ad affilare le nostre armi".