F1: russo Mazepin attacca Schumi Jr 'risultati parlano da soli'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Le difficoltà di Schumacher? I suoi risultati parlano da soli, direi. Non ho altro da dire su di lui. Per quanto mi riguarda, mi metterò al volante alla prima occasione. È improbabile che partecipi a un'altra gara di Formula 1, almeno nel prossimo futuro, ma i miracoli accadono, guardate Magnussen". L'ex pilota della Haas, il russo Nikita Mazepin, escluso dal Circus dopo l'invasione militare della Russia in Ucraina, è tornato a parlare attaccando apertamente il suo ex compagno di scuderia Mick Schumacher per i cattivi risultati con una macchina che vale la top 10. "Quattro mesi fa non potevo immaginare che tutto sarebbe cambiato così tanto. E ora non posso pensare che tra altri quattro mesi tutto andrà bene, ma lo spero - ha detto Mazepin all'emittente russa MatchTV - Magnussen (l'altro pilota Haas richiamato per sostituire proprio il russo, ndr) è in forma, ha dimostrato di saperci fare e io voglio ripeterne le gesta. Nessuno mi ha contattato dopo l'allontanamento dalla Haas, e onestamente non so il perché. Se un meccanico venisse licenziato, gli manderei un messaggio, indipendentemente da quello che penso di lui". (ANSA).