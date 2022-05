F1, Monaco, Leclerc: 'Spero di poter sfruttare il fattore campo'

"Spero di poter sfruttare il fattore campo e poter concludere finalmente una gara qui". Charles Leclerc è pronto per correre il Gp di Monaco a due passi da casa sua. "Quest'anno - aggiunge il pilota della Ferrari nella conferenza stampa in vista del week and a Monaco - abbiamo un pacchetto forte e forti siamo stati finora in curva. Però qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare forte. Il team - aggiunge Leclerc - ha capito qual è stato il problema a Barcellona e sono fiducioso. La partita a calcio di martedì? Io male..."