F1: Spagna; Leclerc, vedremo come vanno gli aggiornamenti

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Abbiamo girato qui per i test tempo fa. Ora siamo tornati con un upgrade, con aggiornamenti e vedremo come andrà". In conferenza stampa Charles Leclerc ha detto di voler mettere alla prova nel GP di Spagna le novità preparate dalla Ferrari per rispondere alla Red Bull.

Il team austriaco, invece, avrà "aggiornamenti non clamorosi - ha spiegato Max Verstappen, vincitore delle ultime due gare - Solo una riduzione del peso, la nostra macchina deve dimagrire un po'. Tutti porteranno delle novità, La Ferrari sarà lì e sarà interessante vedere dove saranno con gli aggiornamenti".

"Conosciamo bene questa pista e dobbiamo puntare ad un fine settimana consistente, fin dalle libere di oggi - ha aggiunto - Qui è difficile superare, per questo il mio obiettivo è partire davanti". (ANSA).