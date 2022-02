F1: Elkann, Ferrari F1-75 rappresenta il meglio nell'innovazione

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - "Ferrari è l'unico team che ha partecipato a ogni stagione della Formula 1 ed è stato quello che ha spostato in avanti i confini dell'innovazione. La F1-75 rappresenta il meglio della progettazione nello spirito innovativo del team. La responsabilità nel portare quest'auto e nel portare risultati ai nostri tifosi in giro per il mondo ora è nelle mani di Mattia, Charles e Carlos e di tutta la Scuderia Ferrari". Così il presidente della Ferrari, John Elkann nel corso della presentazione della nuova F1-75, la monoposto per la stagione 2022. "Porteremo questa macchina con il logo dei '75' anni con orgoglio e responsabilità, tutti gli sforzi che sono stati fatti determineranno il nostro successo per scrivere un nuovo capitolo in Formula 1 onorando lo spirito di competizione che il nostro fondatore ha sempre avuto". (ANSA).