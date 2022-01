Auto: l'Aci è la prima Pa per engagement su tutti i social

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - L'Automobile Club d'Italia è la prima PA nell'engagement su Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, mentre il numero di cittadini italiani iscritti ai servizi ACI della APP "IO" ha superato i 10 milioni: due risultati che dimostrano come l'ACI rappresenti una delle punte più avanzate dell'intero sistema della PA italiana, sia in tema di digitalizzazione, che di appeal e capacità di dialogo con i social media più diffusi. Questi gli ID delle pagine ACI: FB @acisocialclub, IG @automobileclubditalia, TW @ACI_Italia, LI Automobile Club d'Italia.

"Le persone - ha dichiarato Ludovico Fois, Consigliere per le Relazioni Esterne e Istituzionali Responsabile della Comunicazione ACI - sono al centro della nostra strategia di comunicazione ed è per questo che ci siamo impegnati sempre di più sulla presenza digitale, semplificando il linguaggio e ampliando il numero di canali, social e app in particolare".

"Vogliamo parlare alla gente in modo chiaro - ha spiegato Fois - coinvolgere tutti nelle nostre campagne di sicurezza stradale, chiedere la loro opinione sui cambiamenti della mobilità.

Vogliamo sapere, in tempo reale, come la pensano, per portare avanti i loro interessi".

"L'ACI ha sposato con entusiasmo il programma europeo e nazionale dell'agenda digitale - ha dichiarato Vincenzo Pensa, Direttore Sistemi Informativi e Innovazione ACI. Ha completato ancor più velocemente un percorso di trasformazione avviato con l'obiettivo di contribuire al progetto strategico del Paese, offrendo ai cittadini servizi digitali puntuali e di qualità".

"L'adesione a questo ambizioso programma - ha sottolineato Pensa - ha portato ad una forte presenza sulle piattaforme di servizi digitali nazionali, come l'app IO, che l'ACI, con la quantità e capillarità dei propri contatti, ha contribuito a lanciare e far crescere". (ANSA).