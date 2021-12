Auto:Roccaraso snow driving accende motori, unico centro-sud

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Accende i motori il primo e unico circuito automobilistico sulla neve del centro-sud Italia. Dopo mesi di preparativi apre ufficialmente il Roccaraso Snow Driving, circuito pensato per addestrare principianti ed esperti alla guida in condizioni estreme. L'altopiano dell'Aremogna è stato scenario di una cerimonia inaugurale in grande stile, sotto gli occhi divertiti di stampa, curiosi e con una madrina d'eccezione: Matilde Brandi. "E' davvero uno spettacolo essere qui - ha detto la showgirl - guidare sulla neve è divertentissimo: un qualcosa di unico, checi consente di guidare al meglio e in sicurezza in ogni condizione. Con le giuste direttive degli istruttori si acquisisce una maggiore capacità di controllo del mezzo e questo è fondamentale". Dopo l'apertura del cancello del circuito abruzzese, gesto simbolico rappresentante del più classico taglio del nastro, si è lasciato spazio agli istruttori, che da grandi professionisti prima di scendere in pista hanno dedicato diverso tempo alla teoria, riunendo tutti i presenti in sala tecnica. "Il Roccaraso Snow Driving - ha spiegato Marco Interrante, direttore della Scuola italiana Guida Sicura e Sportiva - è una novità brillante, centro di assoluta eccellenza e innovazione in Italia.E' fondamentale fare un corso di guida sicura su questo tracciato per affrontare al meglio l'inverno. La pista lunga 700 metri presenta una variante alternativa, a seconda che si voglia testare maggiormente l'accelerazione o il controllo della trazione in curva. A circa 1450 metri di quota ed è adatta sia per la guida diurna che notturna, grazie ad un moderno impianto di illuminazione e mezzi speciali per il compattamento della neve. In caso di mancanza di neve è possibile usare quella artificiale e comunque il circuito funzionerà tutto l'anno anche come tracciato sullo sterrato. Alfa Romeo, Subaru, Audi e BMW sono solo alcuni dei marchi delle vetture a disposizione nel parco auto a Roccaraso, con una specifica sezione dedicata alla guida con disabilità. "Teniamo tantissimo al tema dell'inclusione e vogliamo che la nostra pista sia a disposizione di tutti e tutte - ha spiegato Albert Colajanni, pilota e fondatore dello Snow Driving - Siamo aperti finalmente". (ANSA).