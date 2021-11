Gp Qatar: Verstappen "ci manca ritmo ma sono comunque secondo"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "E' stato un weekend complicato per noi. In qualifica si vedeva chiaramente, come nelle terze libere, che stiamo faticando più del normale. Credo ci manchi un po' di ritmo in questo momento. Sono comunque secondo e per domani è tutto in gioco. Speriamo di poter lottare per qualcosa di più". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo le qualifiche del Gran Premio del Qatar.

"Dobbiamo lavorare sulla partenza e poi vedere come andrà a finire. Esamineremo le qualifiche e poi ci concentreremo sulla gara in generale" ha detto ancora l'olandese, che non ha fatto previsioni per la gara su una pista 'nuova': "Non abbiamo mai corso qui. Ci sono tante incognite. Prima curva decisiva? Difficile dirlo. Non voglio pensarci troppo". (ANSA).