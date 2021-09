Russia: Bottas il più veloce anche nelle seconde libere

Giornata di prove libere nel segno di Valtteri Bottas a Sochi dove domenica si correrà il gran premio di Russia. Dopo aver dominato la prima sessione il finlandese della Mercedes è stato il più veloce anche nelle seconde libere, chiuse con il tempo di 1:33.593. Alle sue spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton (1'33"637), poi Paul Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren) e Sebastian Ocon (Alpine). Sesto tempo per il leader del mondiale Max Verstappen (1'34"621). L'olandese della Red Bull cambia la power unit e domenica partirà dall'ultima fila come Charles Leclerc.

Settimo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, 10/o per Leclerc.

Paura nelle seconde libere per un incidente ad Antonio Giovinazzi, finito con la sua Alfa Romeo a muro. Nessun problema per il pilota italiano, uscito illeso mentre la macchina è rimasta danneggiata.