Gp Spagna, Leclerc: 'Qui vedremo chi è più completo'

"Questa è una buona pista per vedere chi è più completo perché ci sono curve veloci, lente, medie. Sarà interessante" Charles Leclerc è pronto a fare di tutto per migliorare le prestazioni della sua Ferrari in vista del Gp di Spagna facendo dimenticare il piccolo passo indietro a Portimao. "Ho faticato prima della gara e poi domenica è andata meglio - afferma il pilota monegasco della Ferrari - io e Carlos (Sainz, ndr) abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le gomme medie e le gomme dure, dobbiamo analizzare bene i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato al meglio. In qualifica con quel vento forse serviva un approccio diverso, invece che tentare subito la velocità massima, forse sarebbe stato meglio procedere un passo alla volta. Non ho trovato confidenza con la macchina e questo mi ha penalizzato poi per il resto del weekend".