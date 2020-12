F1: Grosjean operato alla mano: 'sto bene'

Il pilota franco-svizzero di F1 Romain Grosjean è stato operato alla mano sinistra per le conseguenze del brutto incidente subito durante il gran premio del Bahrein il 29 novembre scorso. Nell'occasione la vettura di Grosjean, una Haas, prese fuoco e il pilota si salvò miracolosamente. Il danno maggiore Grosjean l'aveva riportato alla mano sinistra e in particolare al legamento del pollice, ma anche l'altra mano ha avuto bisogno delle cure dei medici a causa delle ustioni riportate. Il pilota dopo l'intervento ha postato una sua foto sorridente su Instagram, "non sento troppo dolore, ho dormito bene".