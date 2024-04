Ciclismo: Paesi Baschi; cade Vingegaard, portato via in ambulanza

Una terribile caduta, che ha coinvolto un buon numero di corridori, fra i quali il vincitore degli ultimi due Tour de France, il danese Jonas Vingegaard, il campione del Belgio Remco Evenepoel e l'olimpionico della cronometro Primoz Roglic, si è verificata nel corso della tappa di oggi del giro dei Paesi Baschi.

In particolare destano preoccupazione le condizioni di Vingegaard, rimasto a lungo a terra immobile, come riferisce l'edizione online di 'Marca', prima di essere steso su una barella e portato via a bordo di un'ambulanza. Roglic ed Evenepoel sono invece riusciti a rialzarsi, ma il belga è apparso piuttosto dolorante e per lui si ipotizza una frattura a una clavicola. Intanto, al momento, la corsa è ferma, in attesa dell'arrivo, riferisce 'Marca', di altre ambulanze.

