Giro: Valle d'Aosta protesta, penalizzati da modifica tappa

(ANSA) - AOSTA, 19 MAG - "Abbiamo appreso con grande dispiacere e all'ultimo minuto della decisione riguardante la modifica della tappa del Giro d'Italia che di fatto non prevede il transito dei corridori nella nostra regione. Spiace soprattutto per i disagi causati alla nostra popolazione per la sospensione della circolazione in alcune importanti arterie viarie, richiesta dall'organizzazione del Giro per la sicurezza della corsa. La nostra regione risulta particolarmente penalizzata dalla modifica del programma di oggi, dopo mesi di lavoro preparatorio". E' quanto dichiarano il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e l'assessore al turismo e sport, Giulio Grosjacques, dopo la comunicazione del cambiamento che ha interessato la tredicesima tappa del Giro d'Italia Borgofranco d'Ivrea-Crans Montana.

"Speriamo che nei prossimi anni - concludono - la Corsa Rosa possa passare nuovamente nella nostra Regione in un contesto organizzativo che ne valorizzi il suo territorio e le sue bellezze naturalistiche". (ANSA).