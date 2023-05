Davide Bais (Eolo Kometa) ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia, da Capua a Campo Imperatore di 218 chilometri.

Secondo posto per Karel Vacek (Corratec), terzo Simone Petilli (Intermarché Circus Wanty). I tre sono stati in fuga per praticamente tutta la tappa.

Il norvegese Andreas Leknessund (Dsm) resta al comando della classifica generale anche dopo la 7/a tappa del 106/o Giro d'italia, da Capua a Campo Imperatore di 218 chilometri. La tappa è stata vinta dall'italiano Davide Bais.