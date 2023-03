Roglic "una vittoria inattesa è più bella, ora guardo al Giro"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Vincere quando è inaspettato è ancora meglio. E' un successo importante anche in vista del Giro d'Italia". Così lo sloveno Primoz Roglic ha commentato la sua vittoria nella Tirreno-Adriatico, conclusasi oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dopo aver conquistato tre tappe su sette. "Mi sono divertito molto questa settimana - ha affermato ancora lo sloveno -. Essendo la mia prima gara dell'anno non mi aspettavo la vittoria: quando vinci così è ancora più bello".

"Ora - ha proseguito Roglic - mi godo il successo insieme alla squadra (la Jumbo Visma, ndr). I ragazzi si sono dimostrati fortissimi, moralmente ci sono tutti insieme a me sul podio. Ora ripartiamo da questa prestazione per trarre il massimo dai prossimi impegni e arrivare bene al Giro", ha concluso lo sloveno, il quale aveva già spiegato che la corsa rosa è il suo principale obiettivo stagionale. (ANSA).