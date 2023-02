Ciclismo: Europei pista al via in Svizzera, verso Parigi '24

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Partono domani (fino al 12 febbraio) gli Europei su pista di ciclismo, che si svolgeranno a Grenchen (Svizzera), primo appuntamento per le qualificazioni ai Giochi di Parigi dell'anno prossimo. Alla rassegna sono iscritti i migliori specialisti europei (290 in totale, 120 donne e 170 uomini) che si contenderanno i 22 titoli in palio.

Tra gli azzurri scelti da Marco Villa tutti i big, a cominciare da Filippo Ganna, che torna sul circuito svizzero a distanza di quattro mesi dal record dell'ora di ottobre. Con lui gli altri componenti del quartetto detentore del record del mondo e campione olimpico in carica: Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Non poteva mancare Elia Viviani, campione europeo uscente (e del mondo) nell'Eliminazione, e veterani del calibro di Michele Scartezzini, Liam Bertazzo e Stefano Moro. Ma il tecnico azzurro ha convocato anche due giovani promettenti come Manlio Moro e Mattia Pinazzi.

Tra le donne, presenti in Svizzera le campionesse del mondo in carica dell'inseguimento (assente Chiara Consonni). Del gruppo anche Rachele Barbieri e Letizia Paternoster, pronta al riscatto dopo la rovinosa caduta proprio in Germania ad agosto.

Completa il gruppo endurance Silvia Zanardi, anche lei grande protagonista ai continentali 2022.

Per quanto riguarda il gruppo dei velocisti, Ivan Quaranta non nasconde le ambizioni di qualificazione per Parigi e schiera i 'veterani' (anche se giovanissimi) Matteo Bianchi (vice campione europeo nel km), Matteo Tugnolo e l'astro nascente della velocità azzurra, Mattia Predomo, dominatore lo scorso anno tra gli juniores. Tra le donne massima attenzione per Miriam Vece, bronzo lo scorso anno nei 500 m., e Giada Capobianchi. (ANSA).