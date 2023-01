Ciclismo: Sagan si ritira, solo mountain bike per i Giochi 2024

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il ciclista slovacco Peter Sagan, 33 anni, ha annunciato da San Juan (Argentina) il ritiro dalle corse su strada alla fine della stagione per concentrarsi sulla mountain bike, in vista delle Olimpiadi del 2024. "Questo è il mio ultimo anno sulla strada da professionista" ha dichiarato in conferenza stampa il tre volte campione del mondo (2015, 2016, 2017), vincitore in carriera - tra l'altro - del Giro delle Fiandre 2016 e della Parigi-Roubaix nel 2018.

"L'anno prossimo rimarrò con Total Energies per dedicarmi alla qualificazione ai Giochi Olimpici del 2024 in mountain bike", ha proseguito il corridore, 35esimo ai Giochi di Rio nel 2016, iscritto questa settimana al Tour de San Juan, in Argentina. Nel 2024, "farò alcune gare minori", ha detto Sagan, che non ha più intenzione di schierarsi nel World Tour il prossimo anno e si ritirerà dallo sport dopo l'evento olimpico di mountain bike.

In 13 anni di carriera professionistica, Sagan ha vinto anche sette volte la maglia verde del Tour de France tra il 2012 e il 2019, quattro tappe della Vuelta e due al Giro d'Italia, conquistando anche la maglia ciclamino nell'edizione 2021.

