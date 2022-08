Ciclismo: Grosschartner ha firmato per la UAE Emirates

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Felix Grosschartner ha siglato un accordo con la UAE Emirates per le prossime due stagioni. Il 28enne scalatore è campione austriaco in carica, sia in linea che a cronometro: ha conquistato sei successi in carriera. "Sono entusiasta per la prospettiva di unirmi all'UAE Team Emirates, una delle migliori formazioni al mondo: cerco nuove sfide per il futuro. Sono certo che le mie qualità ciclistiche possano rappresentare una risorsa per la squadra per consentire di raggiungere ottimi risultati", le sue parole dopo la firma sul contratto.

"Felix è un corridore di grande talento, siamo davvero felici di accoglierlo in squadra. Sappiamo che metterà a disposizione le proprie capacità per ricoprire ruoli funzionali al team e per cogliere le occasioni personali che sicuramente gli verranno concesse. E' un piacere averlo con noi", ha aggiunto il team principale, Mauro Gianetti. (ANSA).