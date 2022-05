Giro: 20/a tappa; Covi stacca tutti e conquista la Marmolada

Alessandro Covi ha vinto per distacco la 20/a tappa, l'ultima in linea, del 105/o Giro d'Italia di ciclismo, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno), lunga 168 chilometri.



Jai Hindley, con un attacco nel finale della 20/a tappa, in prossimità del Passo Fedaia (Belluno), ha sfilato la maglia rosa di dosso all'ecuadoriano Richard Carapaz, ipotecando la vittoria del 105/o Giro d'Italia di ciclismo. Domani il gran finale a Verona, con la 21/a frazione, una cronometro individuale lunga 17,4 chilometri.



Carapaz si è presentato sul traguardo con un ritardo di 1'28" da Hindley. Prima della partenza della tappa odierna l'ecuadoriano aveva un vantaggio di 3" sull' australiano neo-maglia rosa, che adesso lo sovrasta di 1'25".