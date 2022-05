Giro: Cavendish vince 3/a tappa, Van der Poel resta in rosa

Il britannico Mark Cavendish ha vinto in volta la terza tappa del Giro d'Italia (l'ultima in terra ungherese), da Kaposvar a Balatonfured, lungo 201 km.

L'olandese Mathieu Van der Poel ha conservato la maglia rosa di leader della classifica.

Quella di oggi per il campione del mondo 2011, che tornava al Giro dopo nove anni (ultima volta nel 2013) è stata la vittoria n.160 della carriera. Nello sprint di questa terza tappa dietro al 36enne britannico si sono piazzati il francese Arnaud Demare (secondo) e il colombiano Fernando Gaviria.