Gand-Wevelgem, storica vittoria dell'eritreo Girmay

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - L'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) ha vinto in volata la 84/a edizione della Gand-Wevelgem. E' la prima, storica vittoria di un corridore dell'Africa in una classica del ciclismo. Girmay, che compirà 22 anni sabato prossimo, si è imposto in un gruppetto di quattro andato in fuga negli ultimi chilometri. Secondo posto per il francese Christophe Laporte, terzo per Dries Van Gestel.

(ANSA).