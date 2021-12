Qhubeka scompare da World Tour, si torna a 18 squadre

(ANSA) - PARIGI, 09 DIC - La squadra Qhubeka, già in difficoltà finanziarie, scompare dal gruppo del World Tour 2022 che tornerà a 18 formazioni, il suo formato originale.

L'iscrizione del team sudafricano è stata rifiutata dall'Uci, che oggi ha pubblicato l'elenco delle squadre selezionate dopo aver esaminato i vari criteri (etici, finanziari, amministrativi, organizzativi). Le 18 squadre di prima divisione sono automaticamente qualificate per tutti gli eventi del calendario World Tour, cioè le più grandi gare della stagione, come la belga Alpecin e la francese Arkea-Samsic, primi due team della seconda divisione del ranking mondiale, che avranno così accesso a Tour de France, Giro e Vuelta. Il terzo, il team francese TotalEnergies, è invitato al WorldTour per una giornata nel 2022.

Qhubeka, creata nel 2008, ha partecipato sei volte al Tour de France e ha vinto sette tappe. Il gruppo sudafricano è presente ai massimi livelli mondiali dal 2016 e quest'anno contava 27 corridori in rosa. Se Fabio Aru ha preferito interrompere la sua carriera, Giacomo Nizzolo si è unito alla squadra Israel Sn e il belga Victor Campenaerts alla Lotto. (ANSA).