Vuelta: l'edizione 2022 partirà dalle strade di Utrecht

La Vuelta di Spagna 2022 di ciclismo inizierà a Utrecht, in Olanda: il Paese dei mulini ospiterà anche le prime tre tappe della gara a tappe spagnola dell'anno prossimo. La Vuelta aveva programmato di partire dai Paesi Bassi anche l'anno scorso 2020, ma la pandemia di Covid-19 costrinse gli organizzatori a cancellare le tappe all'estero, comprese quelle programmate in Francia e Portogallo.

La Vuelta dell'anno prossimo si disputerà fra il 19 agosto e l'11 settembre - slittando un po' rispetto all'edizione conclusasi domenica 5 settembre con la terza vittoria consecutiva dello sloveno Primoz Roglic - e scatterà con una cronometro a squadre per le strade di Utrecht. Il 21 agosto la terza e ultima tappa olandese, con partenza e arrivo a Breda.