Giro: svelati i protagonisti, Bernal l'uomo da battere

A 10 giorni dal via, il 104/o Giro d'Italia di ciclismo comincia a mettere sul tavolo le proprie fiches. Svelati i nomi dei possibili protagonisti della corsa rosa 2021, con in testa il colombiano della Ineos, Egan Bernal, vincitore del Tour 2019. Sarà lui, hanno annunciato gli organizzatori di Rcs Sport, a partire con il dorsale n.1. Il Team BikeExchange si presenta con una squadra interamente a supporto del capitano Simon Yates, recente vincitore del Tour of the Alps. La Trek schiererà due punte: Vincenzo Nibali, al rientro dopo l'infortunio al polso, e Bauke Mollema, vincitore de Il Lombardia nel 2019. Due capitani anche per il Team DSM, con Jai Hindley, secondo sul podio di Milano del Giro 2020, e Romain Bardet, due volte sul podio del Tour. Due saranno le punte anche per la Deceuninck-Quick-Step, con Remco Evenepoel e João Almeida, 15 giorni in rosa e 4/o nella generale 2020. Anche la Bahrain Victorious si presenta al via di Torino con due capitani: Mikel Landa e Pello Bilbao. Al via anche Aleksandr Vlasov (Astana), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) e Hugh Carthy (EF Education-Nippo), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Team Jumbo-Visma) e Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka Assos).