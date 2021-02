Ciclismo: Peter Sagan positivo al covid

Il tre volte campione del mondo Peter Sagan, suo fratello Juraj e l'altro slovacco Erik Baska, loro compagno di squadra, sono risultati positivi al Covid-19 nel ritiro della Bora Hansgrohe alle Canarie. I tre ciclisti sono stati messi immediatamente in quarantena e ora sono assistiti a distanza dal personale medico.

"Peter, Erik e Juraj sono risultati positivi al virus Sars-Cov-2 dopo aver ripetuto più volte i test - ha spiegato Christopher Edler, responsabile medico del team tedesco -. Tutti e tre mostrano sintomi di malattia lievi e generali e in questo momento sono in quarantena domestica, fino al momento in cui non si saranno ripresi del tutto. Una volta completata la quarantena, sono previste ulteriori valutazioni mediche".

"Da alcune settimane, mio ;;fratello Juraj, il nostro compagno di squadra Erik Baska, e io ci stavamo allenando a Gran Canaria - il commento di Sagan doiffuso dal team -. Il 29 gennaio abbiamo fatto un test Pcr in un laboratorio locale per poter tornare a casa. Sfortunatamente i risultati non sono stati quelli che speravamo e siamo risultati tutti e tre positivi al Covid-19. Ci sentiamo tutti bene ma, ovviamente, da quel giorno siamo rimasti in quarantena. Dal momento in cui abbiamo ricevuto il risultato positivo dei test, abbiamo avuto il pieno supporto del team. Nonostante il fatto di essere a migliaia di chilometri di distanza e isolati, ci siamo sempre sentiti come se fossimo vicini a loro.".