Serie A, il Como travolge l'Udinese e fa un balzo in classifica

Serviva la reazione e la reazione è arrivata: nel posticipo della 21esima giornata di Serie A, il Como travolge l'Udinese e trova tre punti pesantissimi nella lotta per la salvezza. Dopo l'ottima prova nel ko contro il Milan, i lariani si impongono al Sinigaglia contro i bianconeri per 4-1 grazie alle reti di Assane Diao, Gabriel Strefezza e Nico Paz, oltre all'autogol di Jaka Bijol. Inutile per gli ospiti il gol di Martin Payero. Un balzo in classifica importante per la squadra di Cesc Fabregas, che scavalca in un colpo solo Cagliari, Empoli, Parma e Lecce. Si interrompe invece a quattro partite la striscia di risultati utili consecutivi dell'Udinese.



Pronti, via e il Como, sotto la pioggia battente, va subito in vantaggio dopo cinque minuti: il possesso palla prolungato dei lariani porta Diao a sfruttare lo scivolone di Hassane Kamara per trovarsi indisturbato a calciare sotto la traversa il pallone dell'1-0. È un avvio sprint per il Como, che nei primi venti minuti di gioco è assoluto padrone del campo e sfiora più volte il raddoppio. L'Udinese fatica a entrare realmente in partita e a ridosso della fine della prima frazione viene colpita di nuovo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla finisce sui piedi di Strefezza che di prima intenzione trova il 2-0. La reazione dei bianconeri arriva subito a inizio ripresa: il Como sbaglia in uscita dal basso, Payero è abilissimo ad anticipare Strefezza e senza pensarci troppo a calciare verso la porta un tiro tanto potente quanto preciso, che schizza sul terreno viscido e si infila all'angolino basso. È l'episodio che serviva ai bianconeri per tornare in partita, con la gara che si accende nel giro di cinque minuti, a cavallo del quarto d'ora, quando entrambe le squadre restano in dieci per le espulsioni, per doppia ammonizione, di Edoardo Goldaniga prima e di Oumar Solet poi. Passato lo spavento della momentanea inferiorità numerica, il Como abbassa i ritmi, si compatta in difesa e colpisce in contropiede a dieci minuti dalla fine, quando Bijol nel tentativo di anticipare Patrick Cutrone infila nella propria porta. È un colpo troppo duro da digerire in così poco tempo per i bianconeri, che al 90' capitolano per la quarta volta sul tocco sotto porta di Nico Paz, rientrato dall'infortunio e subito in gol per il definitivo 4-1. Un risultato troppo severo per l'Udinese, che nulla ha potuto di fronte alla voglia di vincere del Como che ha dimostrato, ancora una volta, di essere una squadra che ha ambizioni più grandi di quelle descritte dalla classifica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA