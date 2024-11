Serie A: in campo Verona-Inter 0-5 DIRETTA

In campo Verona-Inter 0-5 DIRETTA

L'Inter scende in campo a Verona, nell'anticipo della 13/a giornata, con un solo obiettivo: i 3 punti.

Sono principalmente due i motivi per i quali un successo al Bentegodi lancerebbe la squadra di Simone Inzaghi, attesa martedì dalla decisiva sfida in Champions League contro il Lipsia. Primo su tutti: la vetta della classifica. Anche se momentaneo, i nerazzurri a Verona ritroverebbero il primo posto e metterebbero pressione al Napoli, chiamato poi a rispondere contro la "nuova" Roma di Claudio Ranieri.

Il secondo motivo è il calendario, che questa giornata mette di fronte anche Milan e Juventus. Inzaghi a Verona potrà contare su Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, ma dovrà fare a meno di Hakan Çalhanoğlu, affidando le chiavi della regia a Kristjan Asllani: l'albanese fin qui non ha mai realmente convinto, ma ecco che il Bentegodi, nel momento del bisogno, può diventare l'ennesima chance da non sprecare. A proposito di opportunità da non sprecare, Lautaro Martinez ha nel Verona la sua seconda vittima preferita tra le squadre attualmente in Serie A: Inzaghi dovrebbe confermarlo in tandem con Marcus Thuram, proprio per non perdere la possibilità di mettere pressione alle altre pretendenti al titolo.

