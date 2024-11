Serie A: Inter-Napoli 1-1 - DIRETTA. Lo scudetto passa da San Siro

Insulti e fischi per Lukaku dai tifosi Inter

Indifferenza per Antonio Conte, fischi e cori di insulti per Romelu Lukaku. Questa è stata l'accoglienza dei tifosi dell'Inter per i due grandi ex della serata nella sfida contro il Napoli. L'attaccante belga è finito nel mirino già all'arrivo dell'autobus dei partenopei, con il coro "Lukaku uomo di m…" da parte dei tifosi nerazzurri. In campo, nel riscaldamento, il centravanti è stato fischiato a ogni tocco di palla, in particolar modo al momento dei tiri in porta. Alla lettura delle formazioni, poi, sono proseguiti i fischi, che si sono leggermente attenuati arrivati al nome di Conte, a dimostrazione dell'indifferenza per il ritorno a San Siro del tecnico che con l'Inter ha conquistato lo scudetto nella stagione 2020/21.

