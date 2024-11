Serie A: Juve-Torino 2-0, Weah e Yildiz. Il derby è ancora dei bianconeri

Weah e Yildiz regalano un altro derby alla Juve: i bianconeri tornano ad esultare allo Stadium dopo tre pareggi nelle precedenti quattro gare interne, il Torino prosegue nel suo periodo nero e arriva a sette sconfitte nelle ultime otto partite. E, soprattutto, il presidente Cairo perde un'altra stracittadina, con il bilancio che è salito a 24 "batoste" in 31 sfide con la Juve.

Thiago Motta lancia Perin in porta e ripropone Savona come terzino destro, mentre i trequartisti alle spalle di Vlahovic sono Weah, Koopmeiners e Yildiz. Con Locatelli c'è Thuram, in difesa gioca la coppia formata da Gatti e Kalulu. Vanoli non recupera nemmeno Adams e sceglie il 3-5-1-1 con Vlasic a supporto dell'unica punta Sanabria. Walukiewicz e Masina sono i braccetti ai lati di Coco, Ilic torna titolare con Linetty e Ricci e Pedersen si conquista una maglia da titolare con Lazaro a sinistra. Il derby della Mole si è scaldato fin dalla notte tra venerdì e sabato, quando si sono verificati violenti scontri tra tifoserie: intorno all'1, nella zona della Gran Madre, un centinaio di ultras si è dato appuntamento nel cuore della movida torinese e si è affrontato con bastoni e cinghie. La polizia ha identificato una decina di presenti e ha effettuato un arresto, le indagini proseguono.

Allo Stadium, la Juve parte forte e con un paio di folate di Thuram e Yildiz, il Tora alza le barricate e spazza via i palloni. Sul lato destra della difesa, però, è una sofferenza per i granata, e il vantaggio bianconero arriva al 18': Cambiaso trova una prateria tra Walukiewicz e Ricci e arriva fino da Milinkovic-Savic, il portiere riesce a deviare ma sul secondo palo c'è tutto solo Weah che deve soltanto spingere dentro. La squadra di Vanoli non riesce a reagire, Vlasic e Sanabria sono troppo isolati e hanno pochissimi palloni giocabili, così Perin vive un primo tempo in totale tranquillità. In area Toro, invece, la Juve arriva spesso e volentieri, con Koopmeiners che inizia una sorta di tiro al bersaglio ma becca prima Coco e poi Masina.

Nel finale, poi, c'è qualche scintilla tra Milinkovic-Savic e Gatti, con l'arbitro Sozza che riporta la calma senza cartellini. Vanoli decide di iniziare la ripresa con Gineitis al posto di Ilic, Thiago Motta invece conferma l'undici di partenza. I granata iniziano con un atteggiamento più aggressivo e conquistano subito due angoli, senza però pungere dalle parti di Perin. Al 64' il Toro perde anche Ricci, il centrocampista lascia il posto a Njie ed entra anche Vojvoda per Walukiewicz. Il raddoppio di Weah è annullato da Sozza per un controllo di mano dell'americano, la prima mossa di Thiago Motta arriva a 18' dalla fine e toglie Vlahovic per Conceicao. Il portoghese entra benissimo in partita, con il mancino regala subito magie: per questione di centimetri non trova l'incrocio, poi pennella sulla testa di Yildiz il pallone del 2-0. Il turco esulta con la sua "linguaccia" e dedica il gol al suo idolo Del Piero, che proprio nel giorno del derby spegne 50 candeline. La stracittadina è sempre colorata di bianconero, ora la Juve aspetta il big-match tra Inter e Napoli dopo aver agganciato i nerazzurri ed essersi portata a un punto dal Napoli. Per il Toro, invece, prosegue la maledizione nei derby: dal settore ospiti continua la contestazione al patron Cairo presente allo Stadium, mentre il margine sulla zona retrocessione si è assottigliato a cinque lunghezze..

