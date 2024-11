Champions League: in campo Real Madrid-Milan 1-2, Lilla-Juventus 1-0 e Bologna-Monaco 0-0 DIRETTA

LilleIn campo per la quarta giornata di Champions League

Real Madrid-Milan 1-2 DIRETTA, Lilla-Juventus 1-0 DIRETTA Bologna-Monaco 0-0 DIRETTA

I GOL

QUI BOLOGNA - Al 41' dopo un rapido controllo in sala VAR viene annullato un gol a Castro che aveva trovato un gran conclusione in diagonale. Posizione irregolare ravvisata nel corso dell'azione.

QUI LILLE - Al 41' Koopmeiners di nuovo in gol, ma anche stavolta l'azione è viziata: Yildiz scatta in fuorigioco.

QUI MADRID - Al 39' Real Madrid - MILAN 1-2! Rete di Álvaro Morata. Leao controlla in area e conclude, Lunin ci mette una pezza ma non puó nulla sul tap in dell'ex Atletico!

UEFA Champions League - LOSC vs Juventus

QUI LILLE - Al 27' LILLE-Juventus 1-0! Rete di David. Zhegrova salta Cabal e serve nello spazio David, l'attaccante in area di destro con freddezza supera Di Gregorio.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MILAN

QUI LILLE - Al 24' Koopmeiners in gol, ma l'azione è viziata da una evidente posizione irregolare di Vlahovic.

QUI MADRID - Al 23' REAL MADRID - Milan 1-1! Rete su Rigore di Vinícius. Il brasilano aspetta il movimento di Maignan e lo spiazza con un bel tocco sotto.

Bologna-Monaco

QUI BOLOGNA - Al 19' Gol annullato al Monaco! Sugli sviluppi del corner Singo saltando prende posizione appoggiandosi sul portiere del Bologna impedendogli di fatto di afferrare la sfera. In un primo momento il diretto azero aveva convalidato il gol ma ha cambiato la sua decisione una volta richiamato al on-field review.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MILAN

QUI MADRID - Al 12' Real Madrid - MILAN 0-1! Rete di Malick Thiaw. Corner di Pulisic, il centrale vola sul primo palo e di testa insacca.

LE FORMAZIONI

A Madrid Fonseca con Morata prima punta, torna Leao a sinistra, a destra dovrebbe giocare Pulisic con Reijnders in mezzo. Fofana - Munsah la cerniera di centrocampo, Emerson sulla corisa di destra di difesa. Ancelotti con un solo cambio rispetto al Clasico perso con il Barcellona: fuori Camavinga, dentro Modric. In attacco Vinicius e Mbappé, Rodrigo ancora non al 100%, Bellingham sulla trequarti o partendo dalla sinistra. Lucas Vasquez da terzino destro, vista la prolungata assenza di Carvajal.

A Bologna Hutter schiera Embolo in attacco supportato dai 3 dietro che sono Ben Seghir, Golovin e Akliouche. A fare da schermo davanti alla difesa sono posizionati Camara e Magassa. Kehrer, SIngo, Mawissa e Vanderson proteggono l'estremo difensore Majecki. Italiano preferisce Iling-Junior a Orsolini per questo incontro di Champions League. Torna titolare anche Fabbian che agirà alle spalle del terminale offensivo Castro.

A Lille Thiago Motta opta per Vlahovic unica punta, Conceicao e Yildiz ai suoi lati. Locatelli vertice basso del centrocampo, confermato Koopmeiners da incursore, Cambiaso e Cabal i terzini. Squalificato Danilo. Le scelte di Genesio: David al centro dell'attacco, Angel Gomes alle sue spalle, Zhergova e Sahraoui sugli esterni. André e Bouaddi in mediana. Out André Gomes.

