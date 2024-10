Serie A: in campo Venezia-Udinese 0-2 DIRETTA

In campo Venezia-Udinese 0-2 DIRETTA

Venezia-UDINESE 0-2 al 25'! Rete di Iker Bravo! Primo gol in Serie A dello spagnolo! Rinvio di Stankovic intercettato da Lovric, il centrocampista serve il compagno ex Leverkusen che da fuori area calcia con il destro segnando la rete del raddoppio.

Venezia-UDINESE 0-1 al 19'! Rete di Lovric! Ripartenza in contropiede di Payero bravo ad aprire per Iker Bravo. L'ex Bayer Leverkusen riesce a infilarsi tra due, poi si allarga un po' troppo il pallone ma lì c'è Lovric che con il piattone la mette dove Stankovic non può arrivare.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA