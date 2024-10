Serie A: in campo Lazio-Genoa 1-0 DIRETTA

In campo Lazio-Genoa 1-0 DIRETTA

Forfait dell'ultimo minuto in casa Lazio. Mattia Zaccagni, infatti, non prenderà parte alla partita che i biancocelesti disputeranno contro il Genoa alle 15 all'Olimpico.

L'esterno è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un attacco gastrointestinale e non siederà neanche in panchina.

Al suo posto Baroni lancerà Noslin che farà parte del tridente dietro la punta Castellanos insieme a Isaksen e Dia. Per il Genoa, invece, confermatissimo in avanti Pinamonti, reduce dalla doppietta contro il Bologna.

