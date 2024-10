Europa League: in campo Twente-Lazio 0-1 DIRETTA

Twente-LAZIO 0-1 al 35'!! IlGol di Pedro. Inserimento quindi perfetto di Vecino che viene servito in area di rigore. Palla arretrata sul dischetto per l'accorrente Pedro che segna un gol facile facile e porta in vantaggio la Lazio!

All'11' espulso il portiere del Twente. Palla in profondità per Dia, che stavolta parte con i tempi giusti. Lars Unnerstall esce e tentando di anticiparlo commette fallo da ultimo uomo! Nessun dubbio per il direttore di gara, cartellino rosso. Lazio in superiorità numerica





