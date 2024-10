Inchiesta ultrà, sentito il tecnico dell'Inter Inzaghi

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile che si occupano dell'inchiesta sui capi ultrà di Inter e Milan.

Il tecnico nerazzurro era citato in un'intercettazione con Marco Ferdico, esponente di spicco degli ultrà interisti in cui Ferdico lo sollecitava a intervenire presso il presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul dell'anno scorso.

"Ci sono dei prepotenti e degli elementi che vogliono appropriarsi di un settore dello stadio ma nessuno è padrone di nulla". Così l'ex calciatore e allenatore Francesco 'Cicco' Graziani, ha commentato l'inchiesta di Milano sulle tifoserie a margine dell'evento 'Un campione per amico'. "Allo stadio si va per divertirsi, appassionarsi, condividere e fare il tifo. Invece adesso è entrata la malavita nelle curve, non è possibile - ha concluso -. Se non ci mette le mani lo Stato, non si risolverà mai il problema".



