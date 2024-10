Champions League: Lipsia-Juventus 2-3 Liverpool-Bologna 2-0 DIRETTA

Per la seconda giornata di Champions League:

- Lipsia-Juventus 2-3 DIRETTA

- Liverpool-Bologna 2-0 CRONACA



ALL'82' GOL! Lipsia-JUVENTUS 2-3! Rete di Francisco Conceicao! Splendida iniziativa di Conceicao che supera Raum nell'uno contro uno e insacca di precisione battendo Gulacsi.

AL 75' GOL! LIVERPOOL-Bologna 2-0! Rete di Salah. Szoboszlai smista per Salah, l'egiziano converge e in area con un pregevole tiro di sinistro all'incrocio dei pali trafigge Skorupski.

AL 68' GOL! Lipsia-JUVENTUS 2-2! Rete di Dusan VLAHOVIC! Splendida rete dell'attaccante bianconero che conclude dalla distanza di mancino. Un tiro a giro di pregevole fattura che si insacca alle spalle di Gulacsi.

AL 65' GOL! LIPSIA-Juventus 2-1! Rete di Benjamin SESKO! Glaciale dal dischetto il centravanti dei tedeschi che spiazza Perin e firma il nuovo vantaggio dei padroni di casa.

AL 59' Cartellino rosso per Michele Di Gregorio. Dopo la revisione al Var, il direttore di gara espelle il portiere della Juventus per un fallo di mano fuori dall'area di rigore.

AL 50' GOL! Lipsia-JUVENTUS 1-1! Rete di Dusan VLAHOVIC! Ottimo cross di Cambiaso e splendida girata di Vlahovic che di sinistro fulmina Gulacsi con una conclusione da vero rapace d'area.

AL 30' GOL! LIPSIA-Juventus 1-0! Rete di Benjamin SESKO! Splendida rete dello sloveno che aggancia di sinistro e lascia partire un missile terra area da posizione ravvicinata, imparabile per Di Gregorio. La palla tocca la traversa e si insacca.

ALL'11' GOL! LIVERPOOL-Bologna 1-0! Rete di Mac Allister. Salah scodella in area, Mac Allister segue l'azione e da pochi passa dalla porta deposita in rete.



Le scelte di Motta: gioca Savona sulla corsia di destra, out Gatti con Kalulu centrale al fianco di Bremer. A centrocampo ancora McKennie con Fagioli, panchina per Douglas Luiz. Solita trequarti invece dietro Vlahovic con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz.

Le scelte di Rose: in campo Simons e Baumgartner sulle corsie esterne con Sesko e Openda in attacco. In difesa c'è Lukeba al fianco di Orban, confermato Seiwald in mezzo al campo.





Le scelte di Italiano: Dallinga punta centrale, Ndoye e Orsolini gli esterni. Freuler davanti alla difesa, Posch e Miranda i terzini. Castro parte dalla panchiina.

Le scelte di Slot: Nunez al centro dell'attacco, Salah e Luis Diaz ai suoi lati, Szoboszlai trequartista. Mac Allister e Gravenberch in mediana. Out Chiesa.

Le formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso - Fagioli, McKennie - Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic.

LEIPZIG (4-4-2): Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba, Raum - Baumgartner, Haidara, Seiwald, Simons - Sesko, Openda.





BOLOGNA (4-3-3): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Miranda - Moro, Freuler, Urbanski - Orsolini, Dallinga, Ndoye.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Szoboszlai, Luis Diaz - Nunez.

